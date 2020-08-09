الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 أسرى فلسطينيين محررين شرق جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 3 أسرى فلسطينيين محررين من بلدة "فقوعة" شرق مدينة جنين.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسرى المحررين، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

من جانب آخر، أصيب مواطن فلسطيني بجروح، اليوم، عقب استهداف مركبته بالحجارة من قبل مستوطنين على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطني "يتسهار" هاجموا مركبات المواطنين ورشقوها بالحجارة على الطريق الالتفافي بالقرب من قرية بورين، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم من بلدة حجة شرق قلقيلية بجروح، نقل على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي، لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالطفيفة.