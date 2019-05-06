 28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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28 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:12 ص

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم 28 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن، ومن المنتظر دخول 7 سفن.

وبحسب بيان إعلامي سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 4 سفن حاويات وبضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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