اللجنة العليا للفيروسات: مؤشرات كورونا الحالية تؤكد أننا سنصل إلى صفر حالات

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إن أعداد إصابات كورونا قلت خلال العشرة أيام الأخيرة، مقابل زيادة أعداد المتعافين، لتصل إلى50%.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن «هذه المؤشرات تؤكد أننا سنصل لصفر حالات»، مؤكدًا أن الدولة شكلت منظومة جيدة في مقاومة الفيروس، ابتداءً من رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين.

وأشار إلى أن هناك عدة دول أعلنت بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وتابع: «أقوى جائحة حدثت كانت الأنفلونزا الأسبانية، وشهدت عدد كبير من الوفيات، وبدأت في فصل الشتاء والموجه الثانية بدأت في فصل الخريف بأعداد أكثر، وذلك يرجع إلى أن الأمراض التنفسية قادرة على التحور، حيث تظهر بأعراض جديدة لا يستطيع الجهاز المناعي مقاومتها».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 95 ألفًا و314 في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء؛ ليصبح 51 ألفًا و672 متعافيًا.