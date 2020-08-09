أفادت جريدة «النهار» اللبنانية، مساء الأحد، بأن عددًا من المتظاهرين في محيط ساحة النجمة ببيروت رشقوا القوى الأمنية بالحجارة من خلف البوابة الحديدية المثبّتة عند أحد المداخل، مشيرة إلى أن المتظاهرون جاهدوا في مرات عدّة لإحداث فجوة في البوابة سعيًا للدخول إلى ساحة النجمة وصولًا إلى مجلس النواب.



ولفتت إلى توتر الأجواء في الساحة، حيث لجأت القوى الأمنية إلى إطلاق عدد كبير من القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين.



وأشارت إلى أن المتظاهرين حاولوا إزالة الشريط الشائك في الساحة، وسط حالات اختناق وسقوط جرحى.