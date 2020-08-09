 النهار اللبنانية: مواجهات عنيفة في وسط بيروت لليوم الثاني.. رشق بالحجارة وإلقاء قنابل مسيلة - بوابة الشروق
الأحد 9 أغسطس 2020 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

النهار اللبنانية: مواجهات عنيفة في وسط بيروت لليوم الثاني.. رشق بالحجارة وإلقاء قنابل مسيلة

مظاهرات في لبنان - ارشيفية
مظاهرات في لبنان - ارشيفية
هدى أمين
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 7:35 م
أفادت جريدة «النهار» اللبنانية، مساء الأحد، بأن عددًا من المتظاهرين في محيط ساحة النجمة ببيروت رشقوا القوى الأمنية بالحجارة من خلف البوابة الحديدية المثبّتة عند أحد المداخل، مشيرة إلى أن المتظاهرون جاهدوا في مرات عدّة لإحداث فجوة في البوابة سعيًا للدخول إلى ساحة النجمة وصولًا إلى مجلس النواب.

ولفتت إلى توتر الأجواء في الساحة، حيث لجأت القوى الأمنية إلى إطلاق عدد كبير من القنابل المسيّلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأشارت إلى أن المتظاهرين حاولوا إزالة الشريط الشائك في الساحة، وسط حالات اختناق وسقوط جرحى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك