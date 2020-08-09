حسام زكي: الجامعة العربية حاضرة للمشاركة ضمن تحقيق جاد يكشف حقائق انفجار بيروت

أمين مساعد الدول العربية: لا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات المقدمة للبنان

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن هناك غضبًا شعبيًا كبيرًا في لبنان لعدم استجلاء الحقيقة والرغبة في معرفتها، موضحًا أن المعارضة اللبنانية تطلب أن يكون هناك تحقيقًا دوليًا بحادث انفجار مرفأ بيروت.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المعارضة لديها وجهة نظرها في ذلك، مؤكدًا أن الجامعة حاضرة وموجودة للمشاركة ضمن تحقيق جاد له مصداقية وشفاف يهدف إلى كشف الحقائق بشأن الحادث.

ولفت إلى أن الجامعة لم ترصد في حديثها مع الحكومة اللبنانية أنها ستعمل ضد استقبال المساعدات الدولية، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تتمسك أن تكون القناة الدورية لأي مساعدة قادمة للبنانيين.

وأوضح أمين عام مساعد الدول العربية أن الحكومة أشارت إلى أنها ستتابع المساعدات من بعيد دون تدخل، متابعًا: «نتفهم وجود الملاحظات والاشتباكات مع منح الأموال للنظام الحكومي الرسمي، ولا توجد جهة خارجية ستشرف على المساعدات».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، الذي تستضيفه باريس عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الحصول على تعهدات مالية بدعم لبنان من قبل الدول المشاركة، بعد الخسائر الذي تعرض لها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.