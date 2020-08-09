وصول مبعوث ترامب إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أمريكي منذ 1979

الأكثر قراءة
إثيوبيا تزعم: الضغوط الأمريكية ستضر بالتفاوض مع مصر والسودان
مصادر أمنية كويتية: 100 ألف وافد سيغادرون البلاد بلا عودة
بي بي سي: لماذا تهبّ «الأم الحنون» فرنسا لنجدة لبنان؟
هبوط أسعار الذهب في تعاملات اليوم.. وعيار 21 يتراجع إلى 910 جنيهات
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
وصل صباح الأحد، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، إلى تايوان.وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ عام 1979، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.