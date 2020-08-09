 وصول مبعوث ترامب إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أمريكي منذ 1979 - بوابة الشروق
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وصول مبعوث ترامب إلى تايوان في أول زيارة لمسؤول أمريكي منذ 1979

نور رشوان
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 11:31 ص

وصل صباح الأحد، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أليكس عازار، إلى تايوان.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ عام 1979، وذلك حسبما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.


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