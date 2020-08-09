ماكرون يطالب بشركاء دوليين لتقديم مساعدات طوارئ إلى لبنان

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوافر شركاء دوليين لتقديم مساعدات طوارئ كبيرة إلى لبنان.

وفي مستهل مؤتمر دولي للمانحين عبر دائرة الفيديو، قال ماكرون اليوم الأحد إن بيروت أُصِيْبَتْ في القلب جراء الانفجار الذي وقع في مرفأها قبل خمسة أيام.

وحسب تصريحات قصر الإليزيه، فإن المؤتمر يشارك فيه ممثلون عن 36 دولة ومنظمة على الأقل، من بينهم أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجه ماكرون التحية إلى ترامب بشكل شخصي في المؤتمر الافتراضي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة.

ويمثل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بلاده في هذا المؤتمر، حسب البيانات الصادرة عن الجانب الفرنسي.

وقال ماكرون إن المهم هو تقديم مساعدات طبية ومواد غذائية وإعادة إعمار سريعة للمدارس والمستشفيات، مشيرا إلى أن " العديد من المدارس قد دُمِّرَتْ"، بحسب تسجيل بثته محطة (بي إف إم تي في).

ويشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل وإصابة عدد هائل من الأشخاص.

ودعا ماكرون المسؤولين في بيروت إلى الاستجابة إلى الآمال التي يعرب عنها اللبنانيون في الشوارع " فالشعب اللبناني حر وفخور ومستقل".

وطالب ماكرون بفعل كل ما يلزم من أجل تجنب العنف والفوضى، مشيرا إلى أن هذه الساعات سيتحدد فيها مستقبل البلد الذي مزقته الأزمات.

وفي التسجيل الذي بثته محطة( بي إف إم تي في )، تحدث ماكرون بشكل غير محدد عن "قوى" لها مصلحة في الانقسام والفوضى في لبنان.

وكانت الاحتجاجات التي وقعت في بيروت أمس قد شهدت أعمال عنف