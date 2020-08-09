 برلماني يشيد بدور وزيرة الهجرة في انتخابات الشيوخ - بوابة الشروق
الأحد 9 أغسطس 2020 2:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

برلماني يشيد بدور وزيرة الهجرة في انتخابات الشيوخ

صفاء عصام الدينش
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 2:21 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 2:21 م

وجه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب تحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، مشيدًا بدورها في الاستعداد لمشاركة جميع أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال الكوراني، في بيان له أصدره اليوم، إن المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لهم دور كبير ووطني في الدفاع عن الدولة المصرية، وفي رفع اسم وعلم مصر بجميع دول العالم، مؤكدًا أن أبناء مصر بالخارج شرفوا الدولة المصرية، وأكدوا للعالم أن مصر دولة كبيرة ولها دورها التاريخى والمحوري والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

وأضاف أن المصريين المقيمين في الخارج كانوا بمثابة صخرة صلبة تحطمت عليها كل الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحمها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك