برلماني يشيد بدور وزيرة الهجرة في انتخابات الشيوخ

وجه النائب محمد الكوراني، عضو مجلس النواب تحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، مشيدًا بدورها في الاستعداد لمشاركة جميع أبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال الكوراني، في بيان له أصدره اليوم، إن المصريين بالخارج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبح لهم دور كبير ووطني في الدفاع عن الدولة المصرية، وفي رفع اسم وعلم مصر بجميع دول العالم، مؤكدًا أن أبناء مصر بالخارج شرفوا الدولة المصرية، وأكدوا للعالم أن مصر دولة كبيرة ولها دورها التاريخى والمحوري والرائد تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والعالمية.

وأضاف أن المصريين المقيمين في الخارج كانوا بمثابة صخرة صلبة تحطمت عليها كل الأكاذيب والشائعات والسموم التى تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان، وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات التي خرجت من رحمها.