قال الدكتور بلال عبد الله، عضو مجلس النواب اللبناني، إن مطالب المتظاهرين تتمثل في تغيير السلطة السياسية التي أتت للبنان بمعادلة إقليمية لم تكن متوازنة؛ جعلت السلطة رئاسة لتنفذ مشاريع غير متناسبة مع مصالح لبنان التي تتركز على علاقاته الجيدة بجيرانه.

وأكد في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، على أهمية الدور المصري الداعم لبلاده، قائلًا إن مصر قلب العروبة، وهناك شعورًا عاطفيًا وسياسيًا بين البلدين،

وأضاف: «للأسف هذه السلطة السياسية منذ انتخابات ميشيل عون، وقفت عائقًا، ووجدنا أنفسنا في عزلة كاملة عن العالم العربي والدولي، ماكلف الواقع اللبناني الكثير».

وتابع:«هذه السلطة تكابر وتغامر بمستقبل لبنان، لذا أصبحنا في وضع مالي واقتصادي صعب، بل ونتحايل على استفاقة الناس لإعادة صياغة هذا النظام».