أكبر طالب بالثانوية العامة: سألتحق بكلية الحقوق

قال محمد عبد المعطي، أكبر طلاب الثانوية العامة صاحب عمر الـ55 عاما، إنه عندما ذهب للتقديم في المدرسة منذ 3 سنوات، اعتقد المدير أنه يقدم لابنه.

وأضاف في حوار خاص عبر فضائية «القاهرة والناس» أنه كان يعتمد على كتب الوزارة في المذاكرة، مؤكدًا أنه لم يأخذ أي درس خصوصي خلال السنوات الثلاث.

وأشار إلى أن الجميع حذره من الذهاب لامتحانات هذا العام؛ نظرًا لكونه من كبار السن الأكثر عرضه للإصابة بكورونا، ولكنه أصر على الذهاب ملتزمًا بالإجراءات الوقائية.

وأكد أنه ينوي الحصول على ليسانس الحقوق واستكمال الدراسات العليا، ناصحًا الجميع بتحقيق أحلامه مهما كان عمره، قائلًا«بدأت متأخر وسأحقق ما أطمح له».

ولم ييأس محمد على عبد المعطى من تحقيق حلمه الذي اجتهد من أجله كثيرا، وواصل دراسته رغم بلوغه سن الـ 55، ليحقق أول أحلامه بالتخرج في الثانوية العامة بمجموع 63.5%.