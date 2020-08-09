ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل 394 حالة إصابة جديدة بكورونا



أعلن رئيس وزراء ولاية "فيكتوريا" الأسترالية دانييل أندروز، تسجيل 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الاسترالية بلغ 14659 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 210 حالات.

وكانت ولاية "فيكتوريا" قد فرضت الأسبوع الماضي حظرا للتجول ليلا حيث أنها تعد ثاني أكثر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان أندروز قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ 5 آلاف دولار أسترالي وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.