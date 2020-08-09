رئيس الوزراء البريطاني: فتح المدارس «أولوية قومية»

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن فتح المدارس يمثل "أولوية قومية".

وكتب في مقال افتتاحي بصحيفة "ميل": "إبقاء المدارس مغلقة لدقيقة أطول من الضروري أمر غير مقبول اجتماعيا ولا يطاق اقتصاديا ولا يمكن الدفاع عنه من الناحية الأخلاقية".

ويفضل جونسون إغلاق المدارس كملاذ أخير، بعدما حذر المستشارون العلميون من أنه ربما يكون هناك حاجة لفرض مزيد من القود لإعادة فتح المدارس في إنجلترا الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "برس اسوسييشن" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء القول أمس السبت، إن توقعات رئيس الوزراء هى أن المدارس سوف تكون آخر قطاع يتم إغلاقه، في حين سوف تكون الشركات أولى القطاعات التي تغلق أبوابها في حال تم فرض إجراءات إغلاق محلية صارمة.

وقال المصدر إن جونسون سوف يغلق الكيانات الاقتصادية وتشمل المحال والحانات والمطاعم أولا، في حين سوف تستمر المدارس في عملها لأطول فترة ممكنة.

ويُذكر أن العطلة المدرسية في بريطانيا تنتهى مطلع سبتمبر، حيث تبدأ الدراسة في جميع المراحل.

وبريطانيا، التي سجلت أكثر من 46 ألفا و500 حالة وفاة بفيروس كورونا، تعد الدولة الأكثر تضررا من الفيروس في غرب أوروبا.