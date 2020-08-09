صحة الشرقية: تشميع مركز ولادة مخالف وضبط 1750 عبوة إجهاض محظور تداولها بالإبراهيمية

شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مُكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك بالتنسيق بين إدارتي التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بالمديرية، والرقابة التجارية والتموينية.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الأحد، إلى أن الحملة أسفرت عن تشميع مركز ولادة؛ لإدارته بدون تراخيص من الجهات المختصة، ووجود غرفة عمليات ملحقة به.

كما تم ضبط وتحريز 1750 عبوة لأدوية ومستلزمات طبية، بعضها تستخدم في الإجهاض ومحظور تداولها خارج المستشفيات، وأدوية ومحاليل منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أدوية مخالفة بصيدليتين، تنوعت ما بين أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وأخرى محفوظة بغير اشتراطات التخزين المناسبة، بالإضافة إلى أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية ومستلزمات صادر بشأنها منشور يمنع تداولها.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين، وتحررت عن ذلك محاضر جُنح أمن دولة بكل واقعة على حدة، ومحضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون تراخيص لأحد المخالفين.