أودي تستهدف بيع 40 ألف سيارة رياضية هذا العام

تهدف شركة "أودي" التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لإنتاج السيارات، إلى بيع 40 ألف وحدة على الأقل من سيارات "إي ترون" الرياضية الكهربائية هذا العام.

يأتي هذا بعد أن باعت الشركة 17 ألفا و600 وحدة في النصف الأول من العام، بحسب ما نقلته صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"، عن الرئيس التنفيذي لشركة أودي، ماركوس دوسمان.

وتوقع "دوسمان" أن تحقق الشركة نتائج إيجابية في النصف الأخير من العام الجاري، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في النصف الأول وسط جائحة فيروس كورونا، لكن تلك النتائج ستكون أقل بشكل ملحوظ من مستوى ما حققته خلال العام الماضي.

وفي سياق متصل، قال دوسمان إن شركة أودي لا تخطط لشطب وظائف إضافية بخلاف الـ9500 وظيفة التي أعلنت عنها العام الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.