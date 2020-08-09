وزير الاقتصاد الألماني يدعو لفحص إجراءات مواجهة كورونا بعد زيادة الإصابات

دعا وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إلى فحص الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا.

وقال ألتماير، لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا الحيلولة بكل قوة دون إغلاق عام ثان. لذا فإننا بحاجة لإجراءات أكثر تحديدا للهدف".

وتابع الوزير الألماني: "بعد ستة أشهر من الخبرة مع الفيروس، إننا بحاجة حاليا لتصنيف طبي لما سار على نحو خاطئ وما يجب تغييره".

وحذر من أن زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس إلى أكثر من ألف إصابة يوميا يعد أمرا مثيرا للقلق، وقال: "يتعين علينا تسطيح هذا الاتجاه وعكسه، لأن الأمر يتعلق بصحة الجميع، وبعودة الأطفال إلى المدارس، وبتعافي اقتصادنا".

يشار إلى أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في غضون يوم واحد.

وأرجع المعهد انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى نحو نصف ما تم تسجيله خلال الأيام الأخيرة، إلى أن ليس جميع مكاتب الصحة تقوم بنقل بياناتها خلال العطلة الأسبوعية.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في ألمانيا بلغ أمس السبت 1122 حالة في غضون يوم واحد.

وكانت الأعداد تجاوزت للمرة الأولى منذ مايو الماضي عدد الألف مصاب يومي الخميس والجمعة الماضيين.