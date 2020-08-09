ماكرون: على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، دعمه لمطالب الشعب اللبناني، التي وصفها بالمشروعة.

وقال «ماكرون»، خلال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، اليوم الأحد، إنه يجب على السلطات اللبنانية الاستجابة لمطالب الشعب، الذي يعبر عن مطالبه بطريقة مشروعة في الشوارع.

وشدد على ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي واقتصادي للأزمة اللبنانية الحالية، موضحًا أن القيادة السياسية في لبنان تدرك أن هناك حاجة ماسة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن الفوضى التي يشهدها لبنان حاليًا تحركها أطراف تريد زعزعة الاستقرار في لبنان والمنطقة بأكملها.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158شهيدًا و6000 جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.