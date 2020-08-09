رئيس لبناني أسبق: السلطة تخترق المظاهرات بعناصر شغب على حسابها

قال الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميل، إن التظاهرات تعبر عن مشاعر الناس، مؤكدًا أنها «يجب أن تخرج بطابعها السلمي، فضلًا عن وجود عناصر شغب تندس في التظاهرات لتشويه سمعتها وهو ما حدث في مصر».

وأضاف «الجميل» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «الشعب بأسره يطالب بالتغيير ويؤيد التظاهرات»، معربًا عن أسفه من أن «السلطة اللبنانية تخترق المظاهرات بعناصر شغب على حسابها من أجل تشويه سمعتها وإعطاء الطابع السيئ لها».

وعن تدويل القضية اللبناني، أشار إلى أنه مع المساعدة الدولية للبنان، موضحًا أن القضية اللبنانية مدولة وهناك أكثر من قرار لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تتعلق بلبنان.

وتابع: «الكل يعلم أن هناك أبعادًا لا علاقة للبنانيين بها، وهناك تدخلات بالشؤون الداخلية»، مشيرًا إلى أهمية الأشقاء العرب والمجتمع الدولي في تعزيز القرارات الدولية والعمل على تنفيذها.

ونشبت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وكان اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.