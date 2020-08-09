 الجيش اللبناني يباشر توزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يباشر توزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

هدى أمين
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:04 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:04 م

قالت قيادة الجيش اللبناني إن مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش باشرت عملية توزيع الحصص الغذائية على العائلات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت.
ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام، مساء الأحد، تأتي هذه الحصص من ضمن المساعدات المقدمة من الدول الصديقة للبنان.
وبحسب الوكالة اللبنانية، تم توزيع 1500 حصة غذائية، على أن تستكمل عملية التوزيع في الأيام المقبلة.
وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

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