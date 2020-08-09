رئيس لبنان السابق: المواد المتفجرة أُفرغت بميناء بيروت خلال الشغور الرئاسي



أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن شحنة (نترات الأمونيوم) شديدة الانفجار التي تسببت في التفجير المدمر بالعاصمة بيروت، أُفرغت في مستودعات ميناء بيروت البحري أواخر عام 2014 ، أي خلال فترة الشغور بموقع رئاسة الجمهورية.

وأعرب الرئيس اللبناني السابق -في بيان له اليوم- عن دهشته الشديدة إزاء وقوع بعض المسئولين اللبنانيين "في أرفع المناصب" بأخطاء في التواريخ مما خلق التباسا لدى اللبنانيين وأفسح المجال أمام تقاذف المسئوليات عن واقعة الانفجار المدمر الذي حدث يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد على أن حديث رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، عن أن مادة نترات الأمونيوم المتفجرة أُفرغت في مستودعات الميناء قبل 7 سنوات، غير صحيح، داعيا المسئولين اللبنانيين إلى تحمل المسئولية عن التقصير الذي تسبب في تدمير بيروت.

وشهد موقع رئاسة الجمهورية في لبنان حالة من الشغور امتدت لعامين ونصف العام، عقب نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في شهر مايو عام 2014، جراء الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية على اختيار من يخلفه لرئاسة البلاد، قبل أن تتفق القوى السياسية على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية أواخر شهر أكتوبر 2016.

على صعيد متصل، جدد الرئيس السابق ميشال سليمان دعوته أن يضع مجلس الأمن يده على ملف انفجار العاصمة بيروت، في ضوء احتمال ارتباط الانفجار بـ"الإرهاب الدولي" وأن تُجرى تحقيقات مع الجهات المصدرة والمرسلة إليها مادة نترات الأمونيوم ووجهة الاستعمال، والتحقق من احتمالات حدوث قصف إسرائيلي أو عملية تخريبية، وتفنيد المحتويات على ضوء قياس قوة الانفجار وكشف الملابسات وتحديد المسئوليات.