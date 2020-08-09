تظاهر الليلة الماضية قرابة 15 ألف شخص أمام المسكن الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في شارع بلفور في القدس؛ للمطالبة باستقالته.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الشرطة اعتقلت أربعة منهم بشبهة الإخلال بالنظام العام والاعتداء على شرطي.

كما تظاهر نحو ألف شخص قرب المنزل الخاص لنتنياهو في كيساريا. وتظاهر المئات من أتباع حركة "الأعلام السوداء" المناهضة للحكومة في العديد من الجسور والمفارق في أنحاء إسرائيل.

ويشارك الآلاف منذ أسابيع في مظاهرات مناهضة لنتنياهو احتجاجا على طريقة تعامله مع أزمة كورونا وللاحتجاج على استمراره في منصبه رغم استمرار محاكمته في اتهامات بالفساد تشمل الاحتيال وخيانة الثقة وتلقي رشى.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير مشددة في شهر مارس، ما أدى إلى تسجيل معدلات منخفضة نسبيا لإصابات كورونا، إلى جانب معدلات وفاة منخفضة بصورة كبيرة، إلا أنها عادت وسارعت برفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابة مرة أخرى منذ نهاية مايو.