مسؤول الخصوصية في هونج كونج ينتقد أمريكا لانتهاكها خصوصية المسؤولين الخاضعين لعقوبات

انتقد كبير مسؤولي حماية الخصوصية في هونج كونج، وزارة الخزانة الأمريكية "لانتهاكها خصوصية" الرئيسة التنفيذية كاري لام، ومسؤولين آخرين من خلال الإفصاح عن معلوماتهم الشخصية كجزء من عقوباتها المفروضة عليهم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن القائم بأعمال مفوض حماية الخصوصية توني لام قوله في بيان: "من الواضح أن الكشف عن بيانات الأشخاص محل اهتمام وزارة الخزانة الأمريكية مفرط وغير ضروري"، مضيفا أن استخدام أو نسخ العناوين وأرقام جوازات السفر والبيانات الأخرى قد يشكل جريمة.. ويصل إلى حد انتهاك الخصوصية".

وقالت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إنها سوف تفرض عقوبات على 11 مسؤولا صينيا وحلفائهم في هونج كونج بسبب دورهم في تقليص الحريات السياسية في المستعمرة البريطانية، وأضافت أن بكين فرضت قانون أمن قومي يقوض الحكم الذاتي في المدينة وينتهك حقوق السكان.

وتم استهداف الرئيسة التنفيذية لدورها في تنفيذ سياسات بكين "لقمع الحرية والارهاصات الديمقراطية"، وفقا للبيان الأمريكي.

وصعَّدت إدارة ترامب الضغط على عدة جبهات ضد دور الصين المتنامي على المسرح العالمي، والذي أصبح قضية رئيسية في الحملة الانتخابية الأمريكية المقبلة.