الخارجية: غرفة عمليات لمتابعة سير تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

قال أحمد حافظ ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن نيوزيلاندا هي أول دولة بدأت فيها انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بسبب فرق التوقيت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «cbc»، مساء السبت، أنه سيتم تلقي اقتراع المواطنين عبر البريد؛ لمنع حدوث أي تجمعات حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى إتمام الاستعداد لتلقي الخطابات الخاصة بالتصويت.

وأشار إلى عدم مطالبة المواطنين بالتوجه إلى السفارات بالخارج، بل يكتفي الإرسال عبر البريد، موضحًا أن الهيئة حددت الفترة من 25ي وليو إلى31 يوليو، للتسجيل عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات داخل مصر؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية ومواجهة أي مشكلة، والإجابة على استفسارات المواطنين.

ينطلق اليوم الأول للاقتراع بالبريد فى انتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج تحت اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يوم الأحد المقبل فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم، وذلك عقب إتاحة بطاقات الاقتراع على موقع الهيئة.

وتبدأ إجراءات تصويت المصريين بالخارج بالبريد من خلال قيام الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg، واختيار أيقونة تصويت الخارج ليتم توجيه الناخب إلى الخطوة التالية وهى ظهور مربع كودى الذى يقوم الناخب بتدوين فيه رقم الكود السرى الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع فى الفترة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، حيث لن يسمح لأى ناخب بالاقتراع بالبريد ما لم يكن مسجل لبياناته.