نائب لبناني: أتوقع استقالة حكومة «حسان دياب» قبل الغد

قال الدكتور بلال عبد الله، عضو مجلس النواب اللبناني، إنه يتوقع استقالة الحكومة اللبنانية قبل الغد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، «أتوقع استقالة الحكومة قبل الخميس، إلا إذا رفض عرابو هذه الحكومة أن تستقيل، أو وجدنا من يحاول تبرئتها مما حدث».

وهاجم، النائب اللبناني، حكومة حسان دياب، مطالبًا إياها بالاستقالة، ووضع حكومة حيادية لإيجاد سلطة سياسية جديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.