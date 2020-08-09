احتدام المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبناني في محيط مبنى البرلمان

احتدمت المواجهات بين المتظاهرين المحتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت، والأمن اللبناني في محيط مبنى البرلمان، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.



وتجددت الاشتباكات، اليوم الأحد، بين قوات الأمن اللبناني ومتظاهرين محتجين على حادث انفجار مرفأ بيروت؛ الذي وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي.



وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.



وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.