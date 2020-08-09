ترامب يمدد الإعانات الاقتصادية للأمريكيين بمرسوم رئاسي

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا يمدد المساعدات الاقتصادية للأمريكيين بعد عدم توصّل المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق بشأن حزمة حوافز جديدة.

وقال الرئيس الأمريكي، في مؤتمر صحفي عقده في منتجع الجولف الذي يملكه في بدمينستر في نيوجيرزي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد: "لقد ضقنا ذرعا، سوف ننقذ الوظائف الأمريكية وسنقدم المساعدة للعمال الأمريكيين".

وذكرت القناة أن الديمقراطيين يريدون الإبقاء على مساعدة بقيمة 600 دولار في الأسبوع حتى يناير على الأقل. فيما يريد الجمهوريون خفض هذا المبلغ إلى 200 دولار، خشية أن يعيق عودة العاطلين عن العمل إلى سوق العمل، لأن الكثيرين يتلقون إعانات أعلى مما كانوا يحصّلون عندما كانوا يعملون.