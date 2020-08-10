وزيرة التعاون التنموي الهولندية: الموافقة على دعم عاجل للبنان بقيمة 3 ملايين يورو

أعلنت ‏وزيرة التجارة والتعاون التنموي في هولندا، تقديم مساعدة بقيمة مليون يورو للصليب الأحمر اللبناني.

وأشارت خلال «مؤتمر الدعم الدولي للبنان»، نقلًا عن حساب الرئاسة اللبنانية عبر «تويتر»، مساء الأحد، إلى أنه تمت الموافقة على دعم عاجل بقيمة 3 ملايين يورو، فضلًا عن الاستعداد لوضع خبرة مرفأ روتردام، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت بشكل سريع».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، الذي تستضيفه باريس عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الحصول على تعهدات مالية بدعم لبنان من قبل الدول المشاركة، بعد الخسائر الذي تعرض لها إثر انفجار مرفأ بيروت.





وزيرة التجارة والتعاون التنموي في هولندا في "مؤتمر الدعم الدولي": مساعدة بقيمة مليون يورو للصليب الاحمر اللبناني، كما تمت الموافقة على دعم عاجل بقيمة 3 ملايين يورو. والاستعداد لوضع خبرة مرفأ روتردام، بالتعاون مع البنك الدولي، من اجل اعادة اعمار المرفأ بشكل سريع — Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 9, 2020