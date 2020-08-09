حمد إبراهيم يكشف موقف إيهاب جلال من الاستمرار مع المقاصة

كشف حمد إبراهيم، المدرب العام، لفريق مصر المقاصة، موقف إيهاب جلال من الاستمرار مع الفريق، وحقيقة رحيله عن صفوف الفريق الفيومي في نهاية الموسم.

وقال حمد في تصريحات إذاعية: «بنسبة كبيرة سيكمل مع نادي مصر المقاصة في الموسم القادم، هناك شائعات كثيرة تخرج في الفترة الأخيرة، لكن كل الأمور سوف تتضح مع ختام الموسم الجاري».

وأضاف المدرب العام للمقاصة: «عقد الجهاز الفني سينتهي مع ختام الموسم، نرتبط بعلاقات قوية مع مسئولي مصر المقاصة، لكن لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور لنهاية الموسم».

وأوضح: «كانت هناك أزمة بسبب عدم حصول اللاعبين على المستحقات بعد أحد المعسكرات، ولكن الواقعة خرجت للإعلام بشكل غير صحيح، واللواء محمد عبدالسلام ومحمد مجد حضروا إلى المعسكر وقاموا بتسليم اللاعبين مستحقاتهم المالية».

وتابع: «نسعى لفرض الاستقرار على الفريق، وجميع اللاعبين حصلوا على حقوقهم المالية، وهو أمر هام للجهاز الفني».

في سياق آخر أكد حمد إبراهيم أن الفريق جاهز لمواجهة أسوان، رغم ظهور حالات كورونا في الفريق مساء أمس، السبت.

وقال حمد: «هناك أمور مفاجأة، ولكن سنكون جاهزين لها، الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد خارج المعسكر استعدادا لمواجهة أسوان، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا، وسيجري الثنائي مسحة آخرى خلال الأسبوع الحالي».

وأضاف: «نتمني عودة مصر المقاصة إلى المكان الطبيعي، نسعى لتقديم مردود جيد خلال المرحلة المقبلة، أتمنى الوصول لمركز متقدم في الفترة القادمة».

وواصل: «استقرينا على بديل عمرو مرعي ومحمد مسعد، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وأي لاعب سيشارك سيظهر بقوة».