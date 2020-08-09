كاتب لبناني: حزب الله دمر «لؤلؤة المتوسط»

قال الكاتب والباحث السياسي اللبناني، مكرم رباح، إن المتظاهرين في لبنان لا يهتمون بتصريحات حسان دياب، رئيس الحكومة، وأنه واجهة القوى السياسية التي يتظاهر ضدها اللبنانيين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت أن الدولة اللبنانية مختطفة من قبل حزب الله وطبقة سياسية فاسدة تعمل لدى حزب الله

وأكد أن البرلمان لم يعد يمثل الشعب اللبناني ، لافتًا إلى أن لبنان «لؤلؤة المتوسط» تم تدميرها من قبل طبقة سياسية «فاشلة» من خلال إدخال أسلحة خارج إطار الشرعية، بحسب قوله.

وأضاف أن حزب الله مجموعة من المجرمين يسيطرون على لبنان، مشيرا إلى أن لبنان يريد العودة إلى النادي العربي وحضن الدول العربية الذي حرمته منه جبران باسيل وحزب الله وميشال عون.

وأوضح مكرم رباح الكاتب والباحث السياسي اللبناني، أن لبنان يطالب بمساعدة دولية وليس انتدابًا، لافتًا إلى أن لبنان لن يستبدل إيران بتركيا.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.