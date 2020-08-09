«تعليم المنيا» تنهي الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اجتماع محمد محمود عزب، وكيل الوزارة بمديري الإدارات التعليمية التسع، وذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وجاهزبة المدارس في ظل فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

كما ناقش الاجتماع أيضًا الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة 2020، والذي تم اعتماد جدوله على أن يبدأ يوم 22 أغسطس الجاري، وحتي 22 من شهر سبتمبر القادم، بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة ومرافق الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.