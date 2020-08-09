 «تعليم المنيا» تنهي الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة - بوابة الشروق
الأحد 9 أغسطس 2020 12:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

«تعليم المنيا» تنهي الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:44 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 12:44 م

شهدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا اجتماع محمد محمود عزب، وكيل الوزارة بمديري الإدارات التعليمية التسع، وذلك لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2020/2021 وجاهزبة المدارس في ظل فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

كما ناقش الاجتماع أيضًا الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة 2020، والذي تم اعتماد جدوله على أن يبدأ يوم 22 أغسطس الجاري، وحتي 22 من شهر سبتمبر القادم، بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة ومرافق الإسعاف، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك