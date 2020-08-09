تايوان تتبادل مع أمريكا خبرات السيطرة على فيروس كورونا

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د ب أ

يصل وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، إلى تايوان غدا الأحد، للاطلاع على النموذج الخاص بنجاح تايوان في احتواء فيروس كورونا، وهي زيارة أثارت غضب الصين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، اليوم السبت، أن "عازار" صرح قبل مغادرته متوجها إلى تايوان بأنه يريد التعلم والاستفادة من استجابة تايوان للفيروس.

وحتى اليوم السبت، أعلنت الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23.8 مليون نسمة عن تسجيل 479 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع حالات وفاة نتيجة للإصابة بالفيروس.

ولم يتم فرض أي إغلاق فى تايوان على الإطلاق بسبب فيروس كورونا.