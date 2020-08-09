روسيا تسجل 5189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 5189 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 887 ألفا و536 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم الأحد، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 منطقة روسية، مشيرا إلى أن حوالي 26% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 689 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو، تليها منطقة سفيردلوفيسك بـ184 إصابة ومدينة بطرسبورج بـ160 إصابة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 77 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 14931 وفاة.

ونوه البيان بأن 3215 شخصا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 693 ألفا و422 شخصا.