 الهند: إضراب عاملات في المجال الصحي لمكافحة كورونا من أجل تحسين أجورهن - بوابة الشروق
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الهند: إضراب عاملات في المجال الصحي لمكافحة كورونا من أجل تحسين أجورهن

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:33 ص


نفذت آلاف الهنديات العاملات في المجال الصحي إضرابا؛ للمطالبة بتحسين أجورهن وتأمين وسائل حماية لهن خلال عملهن على الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كورونا "كوفيد-19".

وقالت شيكشا رانا، إحدى العاملات في هذا المجال في دلهي، إن 200 ناشطة على الأقل أصبن بفيروس كورونا في منطقة دلهي وحدها"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.

وأضافت: "أُصيبت عائلاتهن أيضا، واضطررن لجمع الأموال من أجل علاج واطعام أفراد أسرهن".

وكانت الحكومة الهندية قد عهدت إلى نحو مليون امرأة من برنامج "ناشطات الصحة المجتمعية المُجازات" بمسؤولية تقفي المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا وتتبعهم في جميع أنحاء البلاد، خاصة في القرى والأحياء العشوائية.

ويطلق على هؤلاء النساء صفة "متطوعات" وهن يتقاضين من الحكومة أجورا تبلغ 1000 روبية في الشهر (13 دولارا).

وتطالب الناشطات بزيادة راتبهن الشهري ليصبح 21 ألف روبية ومنحهن رواتب تقاعدية ومعدات حماية.


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