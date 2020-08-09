بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان، بعد حادث انفجار مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال البابا أمام حشد في ساحة القديس بطرس: "كارثة الثلاثاء الماضي تتطلب من الجميع، بدءً من اللبنانيين، العمل معًا من أجل الصالح العام لهذا البلد الحبيب.. وأجدد مناشدتي للمجتمع الدولي لتقديم مساعدات سخية".

وأشار إلى أن لبنان معروف بالمزيج من الثقافات الذى يضمه بين ربوعه، مضيفًا: "هذا التعايش بالتأكيد هش للغاية الآن.. نحن نعلم ذلك، لكني أصلي أن يزدهر ويتحرر ويقوى مجددًا بعون الرب والمساعدة والتعاون بإخلاص من الجميع".