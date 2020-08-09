 بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان - بوابة الشروق
الأحد 9 أغسطس 2020 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بابا الفاتيكان يجدد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
د ب أ
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 6:29 م | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 6:29 م

جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد دعوته لتقديم مساعدات دولية إلى لبنان، بعد حادث انفجار مرفأ العاصمة بيروت الثلاثاء الماضي.

وقال البابا أمام حشد في ساحة القديس بطرس: "كارثة الثلاثاء الماضي تتطلب من الجميع، بدءً من اللبنانيين، العمل معًا من أجل الصالح العام لهذا البلد الحبيب.. وأجدد مناشدتي للمجتمع الدولي لتقديم مساعدات سخية".

وأشار إلى أن لبنان معروف بالمزيج من الثقافات الذى يضمه بين ربوعه، مضيفًا: "هذا التعايش بالتأكيد هش للغاية الآن.. نحن نعلم ذلك، لكني أصلي أن يزدهر ويتحرر ويقوى مجددًا بعون الرب والمساعدة والتعاون بإخلاص من الجميع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك