الاستخبارات العراقية تضبط معملا لتصنيع العبوات الناسفة

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، ضبط معمل لتصنيع العبوات الناسفة في تلعفر بمحافظة نينوى.

وذكرت الاستخبارات في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية إنه "بعملية استخباراتية دقيقة وبعد ورود معلومات من أحد المتعاونين من المواطنين، ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية معملا لتصنيع الصواريخ والعبوات الناسفة بقضاء تلعفر وهو عبارة عن دار سكني متروك وجد بداخله (١٥٠) قنبرة هاون مختلفة الأنواع".

وأضافت أنه "تم ضبط مخزن كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في خط اللاين ضمن محافظة كركوك، احتوى بداخله على ١٨ عبوة قمعية وجيليكانين سعة ٢٠ لترا ، و١١ مقذوفا حربيا، و٢٠ مسطرة تفجير، و ٩ صواريخ كاتيوشا وقمبرتي مدفعية عيار ٥٥ملم ، وتم رفع قنابر الهاون وإتلاف كدس العتاد تحت السيطرة دون حادث يذكر".