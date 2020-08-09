مديرة صندوق النقد الدولي: لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كرستالينا جورجييفا، أنه «لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته»، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية طاحنة حيث أنه أكثر بلد مديون بالعالم.

ويواجه لبنان احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلد منذ شهر أكتوبر الماضي.