إيران: إنتاج 6 ملايين جرعة من لقاح بركت المضاد لكورونا

صرح مدير مجموعة "بركت" الدوائية الايرانية، حميد رضا جمشيدي، اليوم الاثنين بانه تم حتى الآن انتاج 6 ملايين جرعة من اللقاح المحلي المضاد لكورونا، وتم تسليم 2 مليون و200 ألف جرعة لوزارة الصحة.

وقال جمشيدي على هامش تفقد مجموعة من الصحفيين لخط انتاج لقاح "كوف ايران بركت" في مدينة "بركت" الدوائية: ان اجراءات الحظر التي لم تسمح باستيراد الأدوية المختلفة إلى البلاد، مكنتنا من تحقيق الإنتاج والاكتفاء الذاتي في هذا الصدد"،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضح جمشيدي أنه تم إعطاء مليوني جرعة من لقاح "بركت" حتى الآن، مضيفًا: أنه وفقًا لوزارة الصحة، فإن أقل الأعراض الجانبية مرتبطة بلقاح بركت".

كانت إيران قد اعلنت الشهر الماضي استلامها 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و 199 ألف حالة ،فيما بلغ إجمالي الوفيات 94603 .

وتشهد إيران ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا من جراء تفشي سلالة دلتا سريعة العدوى.