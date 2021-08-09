وزير خارجية اليونان يطلب من نظيره الروسي إرسال طائرة ثانية لإطفاء الحرائق

طلب وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف إرسال طائرة ثانية من طراز "بي- 200" لإطفاء حرائق الغابات.



وتشهد اليونان حالياً ارتفاعاً قياسياً في درجات حرارة الطقس لم يحدث خلال الـ 40 عاماً الأخيرة فقد تجاوزت درجة الحرارة الأربعين درجة مئوية مصحوبة برياح شديدة، سببت أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، التي تعاني من مثل هذه الحرائق.



وقال ديندياس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية:" أجريت اليوم محادثة هاتفية مكثفة مع زميلي الروسي لافروف، حيث بحثنا مكافحة الحرائق وطلبت منه إرسال طائرة ثانية من طراز "بي- 200" للمساعدة".



يُذكر أنه منذ 30 يونيو الماضي تتواجد في اليونان طائرة روسية من طراز "بي- 200" تشارك يوميا في إطفاء العديد من حرائق الغابات، حيث أظهرت هذه الطائرة كفاءة عالية بحسب اليونانيين.