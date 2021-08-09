السعودي محمد بن سليمان الجاسر يتسلم رئاسة البنك الإسلامي للتنمية خلفا لمواطنه بندر حجار

تسلم السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، اليوم الاثنين، رسميا منصب رئيس البنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات، خلفا لمواطنه رئيس البنك الحالي الدكتور بندر حجار.

وقال الجاسر، بحسب الموقع الرسمي للبنك، تعليقا على تسلم المنصب الجديد "أتشرف باستلام مهامي كرئيس ل"البنك الاسلامي للتنمية"⁩ في هذا اليوم المبارك، أتقدم بالشكر لحكومة المملكة العربية السعودية ⁧وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده على منحي الثقة بترشيحي لرئاسة البنك".

وكان سردار عمر زاقوف رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، قد أعلن في ١٨ يوليو الماضي بناءً على ما أفادت به الأمانة العامة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية موافقة مجلس المحافظين بالتمرير على مشروع قرار انتخاب مرشح المملكة العربية السعوديةالدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيساً جديداً للبنك الإسلامي للتنمية لمدة خمس سنوات.

ونصَّ القرار أيضاً على شكر مجلس المحافظين وتقديره للدكتور بندر حجار على خدماته المتميزة التي قدمها للبنك منذ انتخابه، وللمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، وعلى ما حققته المجموعة في الفترة الماضية من نجاح رفع مكانتها بين البنوك والأسواق الدولية.

وكانت لجنة إجراءات مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة سردار عمر زاقوف ومشاركة المحافظين الأعضاء في اللجنة عقدت اجتماعا افتراضيا في 6 يوليو الماضي للنظر في ترشيح المملكة العربية السعودية للدكتور الجاسر لمنصب رئيس البنك الإسلامي للتنمية خلفاً لحجار.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قرار انتخاب الدكتور الجاسر رئيساً جديداً للبنك خلال السنوات الخمس المقبلة.