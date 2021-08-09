الرئيس الإيراني لماكرون: سنقف بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي

أكد الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، في محادثات هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، أن بلاده "ستقف بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي"، كما شدد على الحرص على مصالح الشعب في أية مفاوضات.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول إن "الأمريكيين تمادوا في انتهاكهم السافر للتعهدات، وفرض أنواع جديدة من العقوبات على إيران".



وقال ماكرون إن بلاده تسعى "للتوصل إلى حل لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي" الإيراني، وأعرب عن أمله في أن يتم استئناف المفاوضات ذات الصلة بأقرب وقت.



وأكد ماكرون ضرورة التعاون بين إيران وفرنسا لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.



وعلق رئيسي على التوترات البحرية الأخيرة بالقول :"الجمهورية الإسلامية عازمة على حماية الأمن وقوة الردع في، منطقة الخليج الفارسي، وبحر عمان، وستقف بوجه العناصر المزعزعة للاستقرار الإقليمي".



كما تطرق رئيسي إلى الوضع الراهن في لبنان، وقال :"إننا ندعم كافة الخطوات التي تصب في تعزيز الاستقرار والأمن وتحسين الظروف الاقتصادية للشعب اللبناني، كما نرحب بمواكبة فرنسا لهذه الجهود".