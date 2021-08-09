دعوى قضائية لمنع باريس من التعاقد مع ميسي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في معركة قانونية قد تمنعه من التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد أعلن رحيله عن نادي برشلونة لعدم تجديد عقده.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن المحامي خوان برانكو قدم شكوى رسمية، اليوم الإثنين، إلى مجلس الدولة لمنع باريس سان جيرمان من ضم ميسي، مع المطالبة بضرورة امتثال نادي العاصمة الفرنسي لقواعد اللعب المالي النظيف.

وحسبما ورد في الشكوى التي قدمها خوان برانكو فإن وضع باريس مع قواعد اللعب المالي النظيف أسوأ بكثير من برشلونة.

وأضاف المحامي أنه في موسم 2019 / 2020 كانت النسبة بين الرواتب والدخل لبرشلونة تبلغ 54%، بينما باريس كان يدفع 99%.

وأوضح خوان برانكو أن باريس سان جيرمان لم يحترم عقوبتين اقتصاديتين فرضهما الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفقا للحسابات المالية التي قدمها في 25 يونيو 2021.