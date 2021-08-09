 تركيا تعلن السيطرة على كل حرائق الغابات باستثناء موقعين - بوابة الشروق
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تركيا تعلن السيطرة على كل حرائق الغابات باستثناء موقعين

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:03 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:03 م
أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي السيطرة على كل الحرائق في البلاد باستثناء موقعين.

وبحسب تغريدة للوزير التركي اليوم الاثنين على موقع تويتر، لم تتم السيطرة بعد على حريقي ميلاس وكويجاجيز بولاية موجلا غربي البلاد.

وأثنى الوزير على الجهود التي يبذلها رجال الإطفاء برا وجوا للسيطرة على الحريقين، بحسب ما نقلته عنه وكالة "الأناضول".

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، من بينها أنطاليا وأضنة وموجلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق ست حالات وفاة وعشرات الإصابات، منذ 28 يوليو الماضي.

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