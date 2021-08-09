الاتحاد الإفريقي يرحب بتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة الإرهاب في موزمبيق

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اليوم الإثنين، بتشكيل دول الجنوب الإفريقي "سادك" قوة عسكرية مشتركة لدعم موزمبيق في مواجهة قوى الإرهاب المتنامية في شمال البلاد الغني بالغاز.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أرحب بإطلاق سادك قوة عسكرية لدعم موزمبيق في محاربة الإرهاب وتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

ووصلت قوات رواندية إلى مقاطعة كابو ديلجادو في موزمبيق خلال الشهر الماضي للمساعدة في محاربة المتمردين الذين أطاحوا باستقرار المنطقة ونشروا الرعب شمال شرقي البلاد منذ 4 سنوات، فيما أكد رئيس موزمبيق فيليبي نيوسي أن الكتيبة المكونة من ألف جندي وشرطي من رواندا وصلت إلى قرية مويدا عقب اتفاق بين البلدين، في مسعى لاستعادة سلطة الدولة في المنطقة التي لم تشهد استقرارًا منذ عام 2017.

ووقّع بنك موزمبيق والسفارة الفرنسية مذكرة تفاهم بموجبها تمنح فرنسا 500 ألف يورو (حوالي 592 ألف دولار أمريكي) لدعم مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.