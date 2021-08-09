 هونج كونج تفتتح حديقة مائية بتكلفة 514 مليون دولار الشهر المقبل - بوابة الشروق
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هونج كونج تفتتح حديقة مائية بتكلفة 514 مليون دولار الشهر المقبل

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:06 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 5:06 م

تفتتح شركة أوشن بارك في هونج كونج أكبر حديقة مائية في المدينة الشهر المقبل للمساعدة في إنعاش الشركة المتعثرة وتعزيز السياحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب رئيس مجلس الإدارة باولو بونج القول اليوم الاثنين إن "ووتر وورلد"، وهي حديقة مائية مناسبة في جميع الأحوال الجوية تكلف إنشاؤها ما يقدر بنحو 4 مليارات دولار، هونج كونج، تعادل514 مليون دولار امريكي، سوف تفتح أبوابها للجمهور في 21 سبتمبر.

وسوف تبدأ أسعار تذاكر الدخول إلى الحديقة المائية، التي سوف تضم 27 معلما سياحيا، من 320 دولارا من عملة هونج كونج للبالغين و225 دولارا، هونج كونج، للأطفال.

وتعتمد شركة أوشن بارك على حديقة ووتر وورلد للمساعدة في دعمها بعد أن حصلت على حزمتي إنقاذ خلال سنتين فقط مع غياب الزوار أثناء وباء كورونا.

وتمثل الحديقة أيضا جزء أساسيا من خطة الحكومة لإنعاش قطاع السياحة في المدينة، والذي تعرض قبل الوباء لضربة بسبب الاضطرابات الاجتماعية.

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