بلينكن: على الولايات المتحدة وجميع الدول ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اليوم الاثنين، أن بلاده تتحمل مع باقي دول العالم مسؤولية ضمان عدم استخدام الأسلحة النووية على الإطلاق، وذلك في الذكرى الـ 76 لإسقاط القنبلة الذرية على مدينة نجازاكي اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وكتب بلينكن، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "في الذكرى المهيبة للقصف الذري لناجازاكي، نتذكر القوة المروعة للأسلحة النووية - فداحة الموت والدمار التي يمكن أن تسببها - ونعيد التأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة وجميع الدول لضمان عدم استخدام أسلحة كهذه مطلقًا".

وأحيت مدينة ناجازاكي اليابانية اليوم ذكرى القصف الذري الأمريكي لها قبل 76 عامًا، في نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي أسفر عن مقتل 70 ألف شخص في المدينة وحدها وإصابة 75 ألفًا.

ووقع قصف ناجازاكي في 9 أغسطس عام 1945 بعد ثلاثة أيام من إسقاط مقاتلة أمريكية أول قنبلة ذرية في العالم على مدينة هيروشيما، ما أسفر عن مقتل حوالي 140 ألف شخصًا. واستسلمت اليابان في 15 أغسطس، لتنهي بذلك الحرب العالمية الثانية.