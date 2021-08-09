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الصين تعارض تدخل الولايات المتحدة في شؤون هونغ كونغ

أ ش أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 10:49 ص

أكد مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني، معارضته الشديدة وإدانته القوية ، للتدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ، مشيرا إلى أن شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية للصين، وذلك ردا على مذكرة متعلقة بهونغ كونغ أصدرتها الحكومة الأمريكية.

وذكر المكتب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الاثنين- أن "رغبة الولايات المتحدة في الوقوف مع السكان في هونغ كونغ، تعد مساندة للقوى المناهضة للصين والتي تسعى إلى إثارة الفوضى في هونغ كونغ"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية رغبت في إعادة خلق الاضطرابات في هونغ كونغ أملا في أن تعمل القوى المناهضة للصين في هونغ كونغ لصالحها.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قرر يوم الخميس الماضي، تقديم لجوء مؤقت لمواطني هونج كونج الذين يواجهون "تآكل حقوقهم وحرياتهم" في المدينة بسبب الصين، -حسب قوله- وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين.

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