هوفنهايم يعبر بصعوبة إلى الدور الثاني بكأس ألمانيا

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أفلت فريق هوفنهايم من كمين مضيفه فيكتوريا كولن المنافس بالدرجة الثالثة، وفاز عليه 3 /2 بعد مباراة ماراثونية في الدور الأول لكأس ألمانيا اليوم الاثنين.

وصعد هوفنهايم إلى الدور الثاني بعدما حسم الوقت الإضافي لصالحه عبر تسجيل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم اندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ثم تعادل سيمون هاندل لفيكتوريا كولن في الدقيقة 33.

وأحرز مؤنس دبور الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 94 لكن كريستوف جريجر أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 102 قبل أن يتقمص كراماريتش دور البطولة ويسجل الهدف الثاني له والثالث لهوفنهايم في الدقيقة 108.

كما تأهل فريقا انجلوشتاد وكارلسروه إلى الدور الثاني بفوز الأول على ضيفه إرتسجيبيرجه آوه 2 /1 وفوز كارلسروه على مضيفه شبورتفرويندة لوتة 4 /1.