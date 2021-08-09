تونس: تلقيح 551 ألف مواطن ضد فيروس كورونا

ذكرت وزارة الصحة التونسية أن 551 ألف مواطن تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد.

كانت قد انطلقت صباح أمس عملية مكثفة للتلقيح ضد فيروس كورونا في كافة أنحاء تونس.. وتعد عملية التلقيح هذه هي الأكبر في تونس للحد من انتشار الوباء والذي راح ضحيته حتى الآن داخل البلاد أكثر من 20 ألف شخص منذ مارس 2020.

وتستهدف عملية التلقيح المكثف حصريا الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 سنة فما فوق، على أن يكونوا مصحوبين بوثيقة تثبت هويتهم سواء بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر.

يذكر أن تلك الحملة تنظمها وزارة الصحة التونسية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني والصحة العسكرية، وتم تخصيص 335 مركز تلقيح بالمعاهد والمدارس الإعدادية لهذا الغرض.