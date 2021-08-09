السودان: منسوب النيل في العاصمة الخرطوم يسجل ارتفاعا جديدا بنحو 12 سم

ذكرت لجنة الفيضان بوزارة الري والموارد المائية السودانية، أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم سجل 17.04 متر، اليوم الاثنين، بارتفاع 12 سم عن منسوب الأحد، و54 سم عن منسوب الفيضان، وأقل من أعلى منسوب سجل تاريخيا (17.66 متر) بنحو 62 سم.

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 704 ملايين متر مكعب، اليوم، متراجعًا من 728 مليون متر مكعب، أمس الأحد.

وسجل إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 220 مليون متر مكعب ارتفاعا من 172 مليون متر مكعب، أمس الأحد.

وذكر تقرير لجنة الفيضان أن معدل التصرفات خلف السدود السودانية بلغ 639 مليون متر مكعب في الروصيرص، و702 مليون متر مكعب في سنار، و64 في جبل الأولياء، و179 مليون متر مكعب في أعالي عطبرة وستيت، و122 مليون متر مكعب في خشم القربة، و775 مليون متر مكعب في مروي.

وتوقعت اللجنة أن يشهد قطاع الروصيرص - سنار استقرارا، فيما يشهد القطاع سنار - الخرطوم ارتفاعا 3 سم، وقطاع الخرطوم - شندي ارتفاعا 12 سم، وقطاع شندي - عطبرة ارتفاعا 3 سم، فيما يشهد قطاع عطبرة - مروي استقرار، ويسجل قطاع مروي - دنقلا ارتفاعا 4 سم.

وجددت اللجنة التنبيه على المواطنين في القطاعات كافة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.