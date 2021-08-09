الفلبين تسجل 8900 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الاثنين، 8 آلاف و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الإصابات عتبة الـ8 آلاف إصابة.

كما سجلت السلطات خلال الفترة نفسها، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" المحلية، 6 وفيات جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا في الفلبين إلى 29 ألفا و128 حالة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى مليون و667 ألفا و714 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وتعافى على مدى أمس 7 آلاف و937 شخصا، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي من الفيروس التاجي إلى مليون و560 ألفا و106 حالات.