وزير خارجية الأردن: لا بديل عن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أنه لا بديل لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل العادل والدائم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، حيث بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

كما استعرضا الجهود المبذولة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. وثمن الصفدي الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للوكالة، مؤكدا أهمية الدور الأوروبي في جهود إيجاد آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

ومن جهته، أكد كوبمانز أهمية دور المملكة وجهودها في الحفاظ على التهدئة وحماية فرص تحقيق السلام العادل، مشددا على الحرص على استمرار التعاون مع الأردن لإعادة الزخم للعملية السلمية.